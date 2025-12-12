Таталина оценила свои шансы на попадание на Олимпиаду-2026

Российская фристайлистка Анастасия Таталина в разговоре с «СЭ» оценила свои шансы на попадание на Олимпиаду. Таталина стала одним из трех спортсменов, которые первыми получили нейтральный статус от FIS.

— Последние большие соревнования у вас были почти два года назад. Не просел ли за это время уровень? Остались ли вы конкурентоспособной?

— Я знаю, какие трюки мне нужны для достижения целей. Конечно, глядя на мировой уровень, можно подвинуть эту планку. Но я стараюсь фокусироваться на себе и улучшать себя. У меня есть идеальная программа в голове, которую хочу исполнить, и над ней работаю.

— Как оцените свои шансы попадания на Олимпиаду-2026?

— Я считаю, что все возможно. Сейчас осталось две-три недели, чтобы подготовиться к этапам Кубка мира по слоупстайлу. Приложу все усилия и буду стремиться, чтобы все реализовалось, чтобы получить достаточное количество очков для квалификации. Думаю, у меня большие шансы это сделать. В биг-эйре, к сожалению, отобраться не успеваю, так как заключительный квалификационный этап начинается сегодня в США, а телепорты еще не придумали. Поэтому остаются два этапа в слоупстайле в январе — в США и Швейцарии.

— Что нужно сделать на январских этапах, чтобы отобраться на Олимпиаду?

— Попасть в топ-4 на обоих этапах.

— Это гарантированно принесет лицензию?

— Да, тогда я прохожу. В противном случае может не хватить очков для попадания в топ-30, которые едут на Олимпиаду. Квалификация началась в прошлом сезоне, но мы не были допущены. У меня остаются два этапа в январе.

— Не страшно? Готовы ли морально к худшему сценарию?

— В моем лексиконе нет слова «страшно». Я всегда уверена в себе, и все внимание на моей цели. А цель моя — олимпийское золото. Я на самом деле очень жду возвращения в мировой спорт. Думаю, что с программой, которую я готовлю, у меня есть шансы пройти отбор. Да, это непросто. Но я к этому готовлюсь. Когда я еду на соревнования, то у меня нет задачи попасть в топ-20. Я всегда хочу быть первой. Этот настрой мне помогает в том числе психологически, — сказала Таталина «СЭ».

В декабре стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Таталиной нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации и олимпийской квалификации.