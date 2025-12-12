Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фристайл

Милан-2026

12 декабря, 17:00

Таталина оценила свои шансы на попадание на Олимпиаду-2026

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российская фристайлистка Анастасия Таталина в разговоре с «СЭ» оценила свои шансы на попадание на Олимпиаду. Таталина стала одним из трех спортсменов, которые первыми получили нейтральный статус от FIS.

— Последние большие соревнования у вас были почти два года назад. Не просел ли за это время уровень? Остались ли вы конкурентоспособной?

— Я знаю, какие трюки мне нужны для достижения целей. Конечно, глядя на мировой уровень, можно подвинуть эту планку. Но я стараюсь фокусироваться на себе и улучшать себя. У меня есть идеальная программа в голове, которую хочу исполнить, и над ней работаю.

— Как оцените свои шансы попадания на Олимпиаду-2026?

— Я считаю, что все возможно. Сейчас осталось две-три недели, чтобы подготовиться к этапам Кубка мира по слоупстайлу. Приложу все усилия и буду стремиться, чтобы все реализовалось, чтобы получить достаточное количество очков для квалификации. Думаю, у меня большие шансы это сделать. В биг-эйре, к сожалению, отобраться не успеваю, так как заключительный квалификационный этап начинается сегодня в США, а телепорты еще не придумали. Поэтому остаются два этапа в слоупстайле в январе — в США и Швейцарии.

— Что нужно сделать на январских этапах, чтобы отобраться на Олимпиаду?

— Попасть в топ-4 на обоих этапах.

— Это гарантированно принесет лицензию?

— Да, тогда я прохожу. В противном случае может не хватить очков для попадания в топ-30, которые едут на Олимпиаду. Квалификация началась в прошлом сезоне, но мы не были допущены. У меня остаются два этапа в январе.

— Не страшно? Готовы ли морально к худшему сценарию?

— В моем лексиконе нет слова «страшно». Я всегда уверена в себе, и все внимание на моей цели. А цель моя — олимпийское золото. Я на самом деле очень жду возвращения в мировой спорт. Думаю, что с программой, которую я готовлю, у меня есть шансы пройти отбор. Да, это непросто. Но я к этому готовлюсь. Когда я еду на соревнования, то у меня нет задачи попасть в топ-20. Я всегда хочу быть первой. Этот настрой мне помогает в том числе психологически, — сказала Таталина «СЭ».

В декабре стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Таталиной нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации и олимпийской квалификации.

Анастасия Таталина.«Уверена, что сложность моей программы поможет взойти на пьедестал». Таталина нацелена на золото Олимпиады-2026

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада
Анастасия Таталина
Читайте также
ЭСК признала верными удаления Мойзеса и Неделчару в матчах 18-го тура РПЛ
Олег Иванов: «Хочется видеть в «Спартаке» российского тренера — например, Аленичева»
В Германии подросток ранил ножом ровесника на рождественском рынке
Мечта погибшего сына героя СВО сбылась после звонка на прямую линию с Путиным
Число погибших в результате стрельбы на пляже в Сиднее выросло до 12
Срочно найти тренера, решить, что делать с Заболотным, не распродать всех россиян. Что должен сделать «Спартак» на трансферном рынке этой зимой
Популярное видео
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Круглосуточный спортивный канал
Круглосуточный спортивный канал
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос участия в Олимпиаде и снятия международных санкций
Ардашев — об отказе в нейтральном статусе: «Попросил объяснить. Ответа не было»
«Пришел отказ без объяснения причин». Ардашев — о заявке на нейтральный статус и победе в Чусовом
Пистиолис — о желании ФИБА вернуть Россию на международную арену: «Это шаг в правильном направлении»
Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Коростелев занял 25-е место в гонке раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе
Коростелев — 25-й в гонке с раздельным стартом: онлайн-трансляция этапа Кубка мира в Давосе
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Таталина: «Мыслей о смене спортивного гражданство не было»

Таталина: «Надеюсь, что в скором времени FIS вернет нам флаг и гимн»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости