17 февраля, 19:04

Соревнования по фристайлу на Олимпиаде из-за погоды перенесли на 18 и 19 февраля

Игнат Заздравин
Корреспондент

Организаторы Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо перенесли соревнования по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» на 18 и 19 февраля из-за неблагоприятных погодных условий в Ливиньо.

Изначально старты в лыжной акробатике должны были пройти во вторник, однако их перенесли. 18 февраля состоятся две квалификации и финалы у женщин, 19 февраля — две квалификации и финал у мужчин. Финалы у женщин начнутся в 15.00 мск, у мужчин — в 16.00 мск.

17 февраля на Олимпиаде из-за сильного снегопада был остановлен мужской командный турнир по прыжкам с трамплина.Во время третьего раунда условия признали непригодными для продолжения соревнований, когда оставалось выполнить шесть прыжков из 16. В итоге заключительный раунд отменили, а итоговый протокол сформировали по результатам второго раунда, согласно которому победителем стала сборная Австрии.

