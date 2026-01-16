Россиянка Иванова выступит на этапе Кубка мира по фристайлу в США

Россиянка Светлана Иванова выступит на этапе Кубка мира по фристайлу (дисциплина могул) в США, сообщает ТАСС.

Этап Кубка мира по могулу является одним из этапов олимпийского отбора и пройдет 16 января в Уотервилл-Вэлли. Отбор на Олимпиаду завершится 18 января.

В начале декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.