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16 января, 16:48

Россиянка Иванова выступит на этапе Кубка мира по фристайлу в США

Анастасия Пилипенко

Россиянка Светлана Иванова выступит на этапе Кубка мира по фристайлу (дисциплина могул) в США, сообщает ТАСС.

Этап Кубка мира по могулу является одним из этапов олимпийского отбора и пройдет 16 января в Уотервилл-Вэлли. Отбор на Олимпиаду завершится 18 января.

В начале декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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