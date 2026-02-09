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Эйлин Гу стала самой титулованной фристайлисткой в истории Олимпиад

Игнат Заздравин
Корреспондент

Китайская спортсменка Эйлин Гу стала самой титулованной фристайлисткой в истории Олимпийских игр.

9 февраля 22-летняя спортсменка стала серебряным призером в слоупстайле. Золото выиграла Матильда Гремо из Швейцарии. Бронза у канадки Меган Олдхэм.

На счету Гу теперь 2 золотые и 2 серебряные медали на Олимпиадах. Гремо занимает второе место (2 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая). Третьим идет хафпайпист Дэвид Уайз (2+1+0).

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 9&nbsp;февраля.Старт россиянки Олесик и выступление дочери Тутберидзе: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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