Курашов заявил, что пропуск сезона осложнит российским фристайлистам задачу отбора на Олимпиаду

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отметил, что российским спортсменам будет тяжелее отобраться на Олимпиаду 2026 года из-за недопуска до участия в турнирах под эгидой FIS в предолимпийском сезоне.

«Квалификационный период на Олимпиаду-2026 у нас стартовал 1 июля, у каждой дисциплины свой календарь, соревнования разбросаны по всему миру. Чтобы набрать квалификационные очки, нужно принять участие минимум в две трети стартов. Многое будет зависеть от международного рейтинга спортсмена, сколько у него имеется FIS-пунктов на данный момент. И пропуск еще одного сезона, конечно, осложнит задачу отбора на Олимпийские игры, если правила сохранятся для нас», — приводит ТАСС слова Курашова.

27 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25. Российские спортсмены не принимают участия в турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года.

Для участия в Олимпийских играх-2026, которые пройдут в Италии, атлетам необходимо занять место в топ-30 олимпийского рейтинга по итогам выступления на этапах Кубка мира и набрать минимальное количество FIS-пунктов.