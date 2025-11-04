4 ноября 2025, 21:25

Фристайлист Ридзик — о нейтральном статусе: «Надо учитывать, что жизнь спортсмена очень-очень коротка»

Двукратный олимпийский призер по фристайлу Сергей Ридзик прокомментировал нейтральный статус российских спортсменов на предстоящих Играх-2026.

— Надо учитывать, что жизнь спортсмена очень-очень коротка, особенно в лыжных видах спорта. Есть, конечно, возрастные люди, но в основной массе после 30-35 лет спортсмены завершают карьеру. Хочу сказать нашим спортсменам: не обращайте ни на кого внимания, делайте свою работу, и все. Не агрессируйте, потому что камеры будут вдоль и поперек. Будут провокации, будут недруги. Но спортсменам должно быть все равно. Допустили тебя? Красава! Выиграл что-то? Молодец! Будут завистники, но кто-то будет и искренне радоваться, — приводит слова Ридзика издание Odds.ru.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Источник: Odds.ru
Михаил Дегтярев — о шансах на возвращение на мировую арену
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» на грани поражения
Михеев может вернуться, Моторыгин уйдет из «Динамо»
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» повел в финале. Что будет с «Ладой»?
