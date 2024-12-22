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Сегодня, 00:15

«Первый пункт на пути к восстановлению их прав». На Украине возмущены допуском российских фигуристов до отбора на Олимпиаду-2026

На Украине возмущены допуском российских фигуристов до отбора на Олимпиаду
Егор Сергеев
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Анна Щербакова на Олимпиаде в Пекине.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Никак не уймутся.

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) опубликовала открытое письмо, в котором возмутилась допуском спортсменов из России и Белоруссии к олимпийской квалификации. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о возвращении атлетов в нейтральном статусе.

Что заявила украинская сторона

На сайте УФКК появилось открытое письмо на пять страниц, подписанное главой организации Данилем Амирхановым. В федерации возмущены допуском россиян в нейтральном статусе. Там считают, что Россия будет использовать фигурное катание для своей пропаганды.

«Мы понимаем, что этот якобы незначительный шаг к приему российских фигуристов, под каким бы нейтральным флагом они не были допущены, является первым пунктом на пути к восстановлению их полных прав», — говорится в письме.

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Также украинская сторона разозлилась о того, что решение было принято без консультации с УФФК. Федерация даже заявила о сомнениях в прозрачности этого решения, так как никаких подробностей его принятия неизвестно.

Еще организация обратила внимание на возможные проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после приезда российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Как говорится в письме, опыт Олимпийских игр в Париже нельзя адекватно оценивать из-за малого количества допущенных россиян — в столице Франции их соревновалось всего 15.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

УФФК выставила требования

Одной из главных претензий украинской стороны стало членство российских атлетов в армейских клубах — ЦСКА и «Динамо».

«Согласно российским официальным источникам, 62 спортсмена, представлявших Россию на зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине, были членами армейских спортивных клубов — в частности, ЦСКА и «Динамо». 35 из них имели воинские звания не ниже рядового, а 15 — офицеров», — говорится в письме.

В конце документа украинцы потребовали вернуть запрет, который действовал с 1 марта 2022 года. Если же полное отстранение россиян и белорусов не восстановят, то УФФК предложила «подправить» критерии по допуску атлетов — кандидаты должны сделать публичное заявление с осуждением действий России в адрес Украины и предоставить доказательства отсутствия финансирования из организаций, связанных с армией или правительством. А президент, генеральный директор и все члены совета ISU обязаны взять на себя личную ответственность за потенциальные инциденты на турнирах.

Фото Global Look Press

Россиян и белорусов допустили только до квалификации на Олимпиаду

Новость о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на турниры под эгидой ISU появилась на сайте организации. Однако допуск этот очень ограниченный. Так, фигуристы пока могут выступить только в квалификации на Олимпиаду, которая пройдет в сентябре 2025 года в пекине.

Россия получила по одной квоте в мужском и женском индивидуальном фигурном катании, а также разрешение выставить по одному дуэту в парном катании и танцах на льду на Игры-2026. Чтобы каждую подтвердить, спортсменам нужно попасть в топ-5 в каждом виде.

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«Признавая, что участие в зимних Олимпийских играх является вершиной карьеры любого конькобежца, ISU тщательно изучила возможность выполнения рекомендаций МОК по созданию механизма, способствующего участию спортсменов, являющихся членами ISU в России и Белоруссии, в зимних Олимпийских играх 2026 года. ISU отметила мирное участие нейтральных атлетов на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года и, учитывая эту перспективу, подтверждает свою приверженность содействию безопасным, мирным и справедливым соревнованиям в Милане», — говорится в заявлении союза.

Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. Напомним, что с 10 по 15 декабря в Будапеште прошел чемпионат мира по плаванию на короткой воде, на котором россияне также выступали в нейтральном статусе. Представители России завоевали 10 медалей, пять из которых — золотые.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
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