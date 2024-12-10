Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются

Как обстоит дело с участием российских фигуристов в Играх-2026 в Милане.

Бурно прогремел вчерашний инсайд о планах Международного союза конькобежцев вернуть Россию на соревнования, но пока исключительно на олимпийский отбор, чтобы было кому ехать в случае чего на Олимпиаду-2026. Правда, судя по заметке РИА «Новости», речь идет лишь о возможности. Подводных камней много. И новость скорее в том, что наших могут допустить теоретически. А могут и не допустить. Это, знаете, тервер, как у блондинки с динозавром на улице.

Оптимизм — прекрасное чувство, которого со всей страдающей и угнетающей русской литературой и сложной историей нам не хватает. Поэтому культивировать его, конечно, надо. Но чтобы всегда на другой чаше весов была гирька — нет, не пессимизма, а реализма. Давайте оценим, насколько реальны наши шансы на Олимпиаду-2026 с фигуристами.

Фигурное катание вряд ли будет пионером

Госагентство дало надежду даже самим фигуристам. Лиза Худайбердиева в своем Telegram-канале была эмоциональна: «Если это неправда, я вас убью». Когда через час оказалось, что коммюнике федерации об отстранении россиян в силе, Лиза уже подыскивала оружие для авторов новости и шла за лопатой.

Да и руководитель нашей федерации Антон Сихарулидзе в комментарии «СЭ» ответил, что никаких решений Советом ISU не принято.

Абсолютно верю, что новость опубликовали, простите, из искренних побуждений — то есть поговорили с источниками, оценили вероятности. Ведь действительно, даже гендир ФФККР Александр Коган говорил, что диалог с международными инстанциями улучшился. Но, как мне кажется, тут многое зависит от оптики и того, с кем говорить. Ведь любая организация при допуске россиян оценивает, как отнесутся к решению ее члены. Некоторые правда за Россию, выражают ей поддержку. А поговоришь с набором из американцев, японцев и эстонцев — ощущение будет противоположное.

Все мои инсайды по поводу возвращения России на протяжении последних трех лет сводились к одному: «Пока не закончится начатое с Украиной, вас на больших стартах не ждут». Схема очень простая — даже если вдруг Россию действительно будет пора допускать (а вроде уже пора), то непредсказуемой в фигурном катании становится реакция мощных федераций в виде США, Канады, Франции, Японии. Достаточно им хотя бы пригрозить бойкотом, а не только Украине — и все. Помните, как УЕФА допустила наши юношеские сборные, а потом отыгрывала решение? Так ISU поступать точно не решится.

Фото Global Look Press

Украина — ключевой фактор

Среди западных фигуристов нет консенсуса. Хотя многие согласны, что спортсмены — заложники политики, они не должны страдать. Можно, конечно, сказать, что у противников этого тезиса промыты мозги — хотя кому их не пытаются промыть, если в информационном обществе XXI века умывалки настроены примерно во всех странах? Но спортсмены за рубежом видят, что некоторые их российские коллеги участвуют в политике, а уж ISU умеет пользоваться поисковыми системами в подобном случае особенно тщательно и продуктивно. Это, разумеется, не должно сказываться на других спортсменах, но объяснить индивидуальность подхода к россиянам затруднительно не только в спорте.

Короче говоря, сейчас кажется, что судьба российских спортсменов-зимников и их участия в Олимпиаде зависит в первую очередь от переговорного процесса по Украине. С приходом Дональда Трампа на пост президента США (с 20 января) вероятность урегулирования явно растет. Хотя первоочередна воля участников — России и Украины. Произошедшее в Сирии тоже будто пахнет некой сделкой. Может, конспирология, но засчитаем и это в пользу оптимистичного сценария. Только он может помочь российским фигуристам вернуться на Олимпиаду.

Есть, конечно, второй, но пока менее вероятный прогноз. Что внутри мира спорта все-таки подумают, что какие-то россияне на Олимпиаде нужны. И неожиданно зимние федерации начнут возвращать наших зимников. Но, во-первых, ски-альпинизма, где разрешили нейтральный статус, для цепной реакции пока маловато. Во-вторых, почему бы не допустить нас там, где шансов на медали мало? Сани, бобслей, скелетон — прекрасные кандидаты. В-третьих, допуск со стороны ISU будет означать снятие бана в шорт-треке и конькобежном спорте (это одна международная федерация), а это уже приличное представительство.

Оговоримся: так ситуация обстоит на данный момент — она динамична, и уже через месяц-два может все измениться. Но в фигурном катании, где весь мировой бомонд собирается в марте на чемпионате мира, до этого срока ждать перемен опрометчиво. Впрочем, иногда уже так хочется побыть опрометчивыми, правда?