Голливудская клюква в Париже. Американцам вручили золотые медали, которые отняли у России

Спецкор «СЭ» на Играх в Париже стал свидетелем странной церемонии награждения фигуристов, которая подвела итог под пекинским олимпийским командником.

Парк чемпионов в Париже соорудили на площади Трокадеро. Это то самое место, где состоялась знаменитая церемония открытия. Здесь задумывалось чествовать призеров Игр-2024, но по решению МОК список увеличился — на 7 августа комитет запланировал «День справедливости», в ходе которого вручались медали с прошлых Олимпиад, перераспределенные из-за антидопинговых расследований.

В одном случае только подиум оказался куцым — речь об олимпийском команднике по фигурному катанию в Пекине. И это нарушало всю концепцию справедливости. Напомню, что нашу сборную лишили золота из-за скандала вокруг Камилы Валиевой. Оно перешло к США, серебро — Японии, а россияне в итоге перераспределения наград оказались с бронзой.

После церемонии американцы отбивались как могли своими аккуратными формулировками от журналистов из РФ. Японцы, кстати, были искреннее.

Я посмотрел на это и решил задать острые вопросы представителям США.

Мэдисон Хаббелл. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Праздник с фантомными россиянами

Избитый штамп о празднике, на котором нас не было, сюда не подходит — нет, Россия незримо присутствовала на Трокадеро. В толпе американских журналистов только и звучало, что Russia, Russia, зрители тоже обсуждали les Russes. И мы, русские журналисты, тоже присутствовали. Не было главных действующих лиц — наших спортсменов. Притом что и ISU, и Спортивный арбитражный суд постановили, что бронза присуждена россиянам. Этому можно удивляться, с этим можно спорить — но вердикт вступил в силу. МОК же отделался отговорками, что существуют некие «логистические сложности» и что «ОКР отстранен».

Бред! Найти билет через Баку/Тбилиси/Ереван реально за день. А по Олимпийской хартии соревнуются не страны или организации, а спортсмены.

Сама церемония прошла довольно спокойно. На разогреве — диджей, вайб музыкального фестиваля в парке Горького. Затем прозвучал олимпийский гимн, все встали. Потом сели. На подиум, по которому две недели назад шел всадник с факелом, змейкой вышла сборная Японии, помахала руками. Потом настала очередь США. Мартен Фуркад раздал медали. Прозвучал американский гимн. Все снова встали. Потом сели. Все.

Сборная США со своими фанатами и, видимо, родственниками проскандировала: «USA!» Мэдисон Чок немного поплакала. Спортивная мелодрама с оценкой 5,5 в онлайн-кинотеатрах. Хотя, признаюсь, меня просто немного распирали зависть и чувство несправедливости. На этом «Дне справедливости» от МОК.

Это вне нашего контроля

Затем американские и японские фигуристы пришли в микст-зону — она по прекрасной парижской традиции расположена в противоположной стороне относительно знаков. К чести американцев, они отвечали на любые вопросы. Но заученными формулировками: «это вне моего контроля», «мы концентрируемся на своей медали», «мы рады отпраздновать этот день с командой», «не все в нашей компетенции».

Лично я сделал все что мог. Задавал вопросы о России, пустом третьем месте, справедливо ли это, следили ли за битвой за третье место в CAS и даже «что сказали бы Валиевой?». Получилось вот так.

Винсет Чжоу (тот самый, кто активнее всех боролся за медали):

— Думаю, это раскроет глаза многим людям. Был большой допинг-скандал в Сочи, но последний случай должен быть сигналом, что эти истории продолжаются. Глаза не раскрылись. Борьба за чистый спорт не закончена, а продолжается, но эти золотые медали — большой шаг вперед в нужном направлении. Я не хочу звучать неблагодарно.

— Нужно ли переписать правила командника, чтобы больше не возникало серых зон?

— Ситуация действительно беспрецедентная, но теперь этот прецедент создан, и можно сделать так, чтобы больше таких пустот не осталось. Но это не моя зона ответственности.

— Если россияне приехали бы сюда и взяли бронзу, для вас это приемлемо?

— Это вне моего контроля, я не могу сказать.

— В России многие считали, что у вас самая радикальная позиция по медалям. Согласны?

— Не следил, что писали в соцсетях, не особо мониторю это. Я просто за чистый спорт, борюсь за него. Моя команда тоже, вот и все. Считаю, что на соревнованиях не должно быть допинга.

— Если бы я был Камилой Валиевой, что бы вы мне сказали?

— Ну вы меня сейчас загоняете в угол, сложный вопрос! Я правда не знаю. Не думаю, что у меня та роль, чтобы отвечать на этот вопрос.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нэйтан Чен:

— Пекин был особенным, конечно, важно провести церемонию в месте проведения соревнований. Но мы это не контролируем и должны сосредоточиться только на том, чтобы показать на льду лучшее, что можем. Я считаю, мы это сделали. И счастлив, что смогли в итоге получить медали.

— Третье место на подиуме пустовало. Это справедливо?

— Не концентрировался на этом, не могу беспокоиться о том, что вне зоны моего контроля. Я очень рад, что нам и японцам вручили сегодня медали, потому что это действительно важно, когда люди получают то, что заслужили тяжелым трудом.

— Что бы вы сказали Валиевой?

— Боюсь, это тоже вне моей компетенции, я — спортсмен, который в том числе с ней соревновался, поэтому моя жизнь состояла из планирования, тренировок и выступлений. Теперь хочу отпраздновать этот момент с командой.

А вот для контраста слова Тима Колето — тоже американца, родившегося в Монтане, но выступающего за сборную Японии:

— Сегодня не получилось подиума. Как такового пустого третьего места не было. Но они сделали так, чтобы мы ощущали все более традиционно, даже на фоне Эйфелевой башни. У нас есть свое мнение о том, что случилось, но мы лично поддерживаем чистый спорт и рады, что те, кто показал лучший результат, получат медали. И думаем, что атлеты, которые соревновались по правилам, должны получить награду за свои усилия.

Конечно, у нас есть друзья в сборной России, с которыми мы соревновались много лет, многое вместе пережили. Если люди чисты, им полагаются медали, — мы были бы рады, если бы они присутствовали здесь. Уважаем решения ISU и МОК и просто наслаждаемся сегодняшним днем.

Почувствуйте разницу. Впрочем, меньше всего обвинять в золотых медалях и чувстве радости из-за них можно американцев. Мы упустили их сами. А вот бронзу получить надо — и это тоже повод обратиться в CAS.