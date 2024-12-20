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Сегодня, 14:45

ДАААААААААА! Наших спортсменов начали допускать к зимней Олимпиаде

Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Новогодний подарок от ISU фигуристам и конькобежцам прямо под елку.

Мало кто верил — и сложно в этом обвинять фигуристов, тренеров, журналистов. Допуск за три года превратился во что-то абстрактное: разговоры вроде идут, но идти они могут годами. По-настоящему я поверил в реальность происходящего, когда Яна Рудковская, уходя после интервью в Минске, обронила: «Насчет допуска — ждите хороших новостей. Думаю, скоро».

Историческое объявление Сихарулидзе

Еще раз проговорим — россиян допускают только до олимпийского квалификационного турнира и, видимо, Олимпиады. О сезоне речь не идет. То есть уникальная ситуация — сейчас внутри России пойдет отбор на главный турнир четырехлетия, но дальше сидеть в изоляции, возможно, придется до 2030-го.

Россйкие фигуристы смогут принять участие в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду-2026. Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора на Олимпиаду-2026. Но требования жесткие

Но сейчас хочется просто порадоваться за свет в конце тоннеля. Еще пару недель назад у нас было 0 спортсменов на Олимпиаде. Сейчас они могут появиться в ски-альпинизме, фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке — сразу в четырех видах из 16. Это уже серьезное представительство, сильнее, чем на летней Олимпиаде.

Первая мысль после новости — такое должны объявлять по арене во время чемпионата России, громко и на весь зал. И надо было видеть лица танцоров, когда рядом с ними сразу после завершения произвольной программы микрофон взяли боссы федерации Антон Сихарулидзе и Александр Коган и объявили о допуске россиян на международные старты. Особые объятия на грани слез. Наконец можно погрызться между собой не просто за российское золото, а за мечту. Бабушка рядом размахивала российским флажком и кричала: «Россия, вперед!» Такой забытый заряд на фоне противостояний Москвы, Питера, Югры, плашек с гербами регионов в биатлоне и тому прочего.

От федерации нужен еще один дипломатический подвиг

Теперь федерации надо грамотно организовать квалификацию. Дедлайн по подаче заявок — 28 февраля 2025 года. Финал «Гран-при» будет проходить как раз в феврале. По сути, теперь чемпионат России и этот финал превращаются в предолимпийские турниры. Подать можно только по одному представителю в виде и одному в качестве замены.

Сразу всплывает множество вопросов: можно ли заменять спортсмена в случае непрохождения комиссии по нейтральности (есть вероятность, что она перед Миланом будет создана, как и перед Парижем-2024)? Насколько нужно обосновывать замену травмой, как написано в документе? И вообще — как организовать наше королевство так, что в течение года только одни участники из двух десятков будут готовиться к топовому турниру? А что делать остальным?

Но федерация уже провела отличную кулуарную работу и добилась допуска. Если мы не видели эту работу или даже если это магически произошло после победы Трампа на выборах — не имеет значения. Нужно разрулить многочисленные течения внутри бомонда и не допустить разборок, сделать отбор максимально прозрачным. В сложных условиях, когда еще неизвестны программы на следующий сезон и результаты летней подготовки.

Флаг МОК. С Парижем попрощались. Зимние Игры в Милане станут не менее скандальными?

А пока можно просто порадоваться. У спортсменов и всех нас — если вы зашли на сайт «Спорт-Экспресса», спорт вам небезразличен — есть повод отпраздновать Новый год досрочно.

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