«Нельзя из-за концерта Shaman». Тренер фигуристов проговорился об отказах в нейтральном статусе

Неожиданная откровенность от Александра Жулина, к которой много вопросов.

Времени с подачи списка российских фигуристов для участия в олимпийском отборе прошло уже немало, два месяца. Неизбежно надвигается день, когда Международный союз конькобежцев (ISU) вынесет свой вердикт по заявке нашей федерации. По информации «СЭ», решение должно быть озвучено в ближайшие дни. И все в абсолютной тишине шло к этому, но неожиданно «спалил контору» заслуженный тренер России Александр Жулин.

Многих тренеров зарубили

Будучи гостем шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда», Александр Жулин неожиданно высказался о своей возможной поездке на олимпийский отборочный турнир в Пекине в сентябре.

— Мне сказали: «Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор». Надеюсь, что ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером, может быть, у него все нормально. А вообще, очень многих тренеров зарубили, у них там есть какая-то комиссия, их всего пять, этих комиссий, и они решают, кому можно, кому нельзя.

Кому-то нельзя, потому что в ЦСКА, кому-то — потому что в «Динамо», кто-то сходил к Владимиру Путину на прием, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против [Томаса] Баха (экс-президента МОК. — Прим. «СЭ») очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли, — заявил Жулин в эфире.

Заявления Жулина особенные по той причине, что это первый публичный комментарий представителя сборной России относительно заявок на нейтральный статус перед олимпийским отборочным турниром. До этого федерация хранила строжайшее молчание, и никто даже не под запись не рассказывал, что с заявками. И тактика федерации во многом оправдалась — тема нейтрального статуса сошла на нет, фигуристов не отвлекала, они могли спокойно продолжать готовиться к мартовским турнирам.

Александр Жулин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что с этим заявлением не так?

Возможно, Жулин в неформальной обстановке шоу «Фетисов» решил не сдерживаться и в своей привычной манере рубануть правду-матку. Однако его заявление оставляет немало вопросов.

Во-первых, есть ли решение по всей сборной России, по всем фигуристам и тренерам? Если есть, то когда оно будет обнародовано? Не может же уважаемый тренер просто выдумывать про комиссии, которые «срубили» людей из-за Shaman. Во-вторых, в принципе подавали ли заявку Жулина на нейтральный статус? Может быть, не стала рисковать сама федерация? Изначально шансы Жулина получить допуск в качестве персонала спортсменов были, прямо скажем, невелики.

В-третьих, Жулин упоминает среди прочих причин отказа участие в политических мероприятиях, заявления в соцсетях и так далее. Можно ли это проецировать на других членов сборной России? Прежде всего на Анастасию Мишину и Александра Галлямова, да и на своих подопечных Александру Степанову и Ивана Букина, которые ходили на приемы в Кремль. Наблюдается некое нарушение логики. С другой стороны, проверки ISU могла осуществлять швейцарская компания Sportradar (она упоминалась в коммюнике о возвращении россиян на международные старты). Компания запомнилась своими жесткими решениями относительно российских гимнастов.

Иван Букин и Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федерация против

При этом Жулин абсолютно уверен в участии в отборе пары Степанова/Букин:

— Мы не выступали уже три года, и понять, как нас будут оценивать, я не могу. Поэтому вся наша федерация, судьи, которые приходят, настраивают нас на бой с тенью. То есть, условно говоря, им все не нравится сейчас, что бы мы ни сделали, технические специалисты сказали, что всего мало, что не хватает интересных элементов. Я считаю, что это нормально, это хорошо, что пришли и сразу «вставили», потому что на следующий же день я уже пришел с другим настроем. Нам надо быть готовыми как никогда. И ребята все это прекрасно понимают и готовятся очень серьезно, — сказал он на том же эфире.

Наконец, любопытно, что на слова Жулина благодаря журналистам мгновенно среагировала Федерация фигурного катания России, которая де-факто опровергла заявление своего же тренера:

— Информацию, озвученную Жулиным в эфире у Фетисова, мы подтвердить не можем. Все фамилии, которые мы подали, мы обсуждать не можем по нашему общему решению. Будем говорить об этом, когда получим ответ от Международного союза конькобежцев, — сказал глава федерации Антон Сихарулидзе ТАСС.

При этом от человека из олимпийской заявки я получил такой комментарий по поводу страхов Жулина: «Все нормально». Вот и сиди гадай на кофейной гуще, что это было.