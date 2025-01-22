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Сегодня, 18:15

Степанова и Букин едут на Олимпиаду? Они досрочно завершили сезон, чтобы подготовиться к следующему

Фигуристы Степанова и Букин досрочно завершили сезон ради Олимпиады-2026
Егор Сергеев
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Фигуристы Иван Букин и Александра Степанова
Иван Букин и Александра Степанова завершили сезон досрочно.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Не просто так снялись с «Гран-при».

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин завершили текущий сезон досрочно, чтобы сосредоточиться на подготовке к олимпийской квалификации, сообщает matchtv.ru. По данным издания, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) для участия в отборе на Олимпиаду остановила выбор на паре Степановой и Букина, после чего те решили сосредоточиться на подготовке к ней.

Обезглавленный «Гран-при»

Изначально предполагалось, что главные кандидаты на поездку в Милан определятся по итогам финала серии «Гран-при России» в Красноярске, который пройдет 14-16 февраля.

Однако несколько дней назад сразу три ведущие танцевальные пары — Хавронина/Нарижный, Худайбердиева/Базин и Степанова/Букин — снялись с турнира. По данным «СЭ», спортсмены объяснили свое решение отсутствием необходимости участвовать в финале.

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Это вызвало предположения, что выбор федерации уже сделан. Если верить появившейся информации, это действительно так: на Олимпиаду будут отбираться Степанова и Букин.

Позже тренер спортсменов Александр Жулин подтвердил информацию о том, что его подопечные решили сосредоточиться на следующем сезоне.

«Финал Кубка России — это достаточно ответственный турнир, поэтому нами было принято совместное решение с Александрой Степановой и Иваном Букиным, Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным не тратить драгоценное время на его подготовку, а бросить все силы на то, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону, еще более сложному и ответственному, чем этот, — рассказал Жулин ТАСС. — Он для нас действительно был достаточно сложным, все силы лидеры нашей группы бросили на подготовку к чемпионату России и с успехом его выиграли».

Фигуристы Иван Букин и Александра Степанова
Иван Букин и Александра Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какие условия выдвинула ISU?

Для остальных участников решение ФФККР «мимо» турнира в Красноярске может выглядеть несправедливо, но, по данным «СЭ», снятие двух других пар не было протестом. Все понимают, что происходит и в каких условиях сейчас находится российская фигурка.

Допуск на Олимпиаду сейчас крайне ценен. На данный момент у России всего четыре «зеленых света»: ски-альпинизм, шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт. При этом условия допуска крайне суровые.

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Международный союз конькобежцев (ISU) выдвинул строгие условия для допуска российских фигуристов на Олимпиаду. Помимо стандартных ограничений (запрет на использование флага, гимна и национальной символики), введены дополнительные правила:

  • только один представитель от страны в каждой дисциплине (одиночное катание, парное катание, танцы на льду);

  • строгая нейтральность спортсменов;

  • возможность замены участников ограничена: если нейтральный статус основного фигуриста будет под вопросом, вся заявка может быть аннулирована.


В этих условиях ФФККР старается минимизировать риски. Выбор Степановой и Букина, вероятно, был заранее согласован с ISU. Это объясняет их решение пропустить финал «Гран-при».

Фигуристка Аделия Петросян
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто еще поедет на Олимпиаду?

В других дисциплинах похожая ситуация. По данным matchtv.ru, в Италию через год поедут Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары), а также Аделия Петросян (женское одиночное катание). Единственная интрига остается в мужском одиночном катании: кандидат будет выбран по итогам финала «Гран-при». Главным претендентом считается Владислав Дикиджи.

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Правда, этот инсайд вскоре опровергла главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская. «Ничего по представителям на олимпийский отбор в Пекине еще не решили, не придумывайте. По этим вопросам обращайтесь к пресс-атташе, там все скажут», — заявила Чайковская в комментарии Sport24.

Напомним, в декабре ISU разрешил российским фигуристам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026. Отборочный турнир состоится в сентябре в Пекине. Зимние Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля следующего года.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова
Александра Степанова/ Иван Букин
Иван Букин
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