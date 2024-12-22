Журова считает, что ISU не отменит решение о допуске россиян после жалобы Украины

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) не будет прислушиваться к жалобам украинской федерации фигурного катания по поводу допуска российских спортсменов.

«Украинцы раньше предъявляли претензии в адрес МОК по допуску россиян в нейтральном статусе. И что было потом? Ничего, их не слушали. Жалоба украинской федерации никак не повлияет на наш допуск, ISU не переиграет свое решение. ISU максимум ответит украинской федерации, что допуск российских спортсменов — это рекомендация МОК по нейтральному статусу. Жалуйтесь в МОК, мы тут ни при чем, скажут в ISU», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) опубликовала пресс-релиз, в котором раскритиковала решение ISU допустить к участию в отборе на Олимпиаду 2026 года российских спортсменов в нейтральном статусе.