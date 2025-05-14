Жулин эмоционально отреагировал на решение ISU не допускать российские дуэты к олимпийскому отбору

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российские дуэты к олимпийскому отбору.

«Не хочется об этом говорить... Мне тяжело об этом говорить», — сказал Жулин «СЭ».

13 мая ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду.