Жубер выразил недоумение в связи с недопуском российских дуэтов к олимпийскому отбору

Чемпион мира по фигурному катанию Бриан Жубер в разговоре с «СЭ» оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российские дуэты к олимпийскому отбору.

«Какое недоумение», — сказал Жубер «СЭ».

13 мая ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. При этом ISU не допустил к отбору российские спортивные пары и танцевальные дуэты.