Жубер считает, что российские фигуристы могут завоевать золотые медали Олимпиады-2026

Чемпион мира по фигурному катанию Бриан Жубер в комментарии «СЭ» оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2026.

«Это отличная команда фигуристов, которые могут забраться на подиум, а также занять первые места», — сказал Жубер «СЭ».

13 мая ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. При этом ISU не допустил к отбору российские спортивные пары и танцевальные дуэты.