Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились в олимпийский сезон. Как лошадь зашторенная шла и ничего не видела»

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что в начале карьеры не думала о возможности стать олимпийской чемпионкой.

«Даже мыслей таких [о желании стать чемпионкой] не было. Наверное, опять-таки, из-за каких-то слов тренера, который мог унизить, сказать, какая ты некрасивая, неспособная, неталантливая. «Что с тебя взять? Тебе до Олимпиады как до Китая пешком». Всегда смеюсь, потому что я дошла до Кореи.

Самое главное понимать, что каждый шаг — это путь к твоей мечте. Хоть их будет много, но ты идешь. У меня не было таких мыслей — об Олимпиаде. Они появились только в олимпийский сезон. Я просто занималась своим любимым делом. Мне нравилось, я отдавала всю себя. У меня не было больше никаких хобби. Я как лошадь зашторенная шла и ничего вокруг себя не видела», — сказала Загитова в интервью проекту «Вместе».

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане в одиночном катании. Также она стала серебряным призером Олимпийских игр. Кроме того, фигуристка становилась чемпионкой мира (2018) и чемпионкой Европы (2018).