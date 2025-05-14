Спортивный юрист Анцелиович: «ISU не может запретить российским фигуристам подать апелляцию на отказ в нейтральном статусе»

Руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление Международного союза конькобежцев о невозможности подачи апелляции на отказ в нейтральном статусе российским фигуристам перед олимпийским отбором. В пресс-службе ISU ТАСС рассказали, что апелляции не предусмотрено. Вероятно, организация не допустила к олимпийскому отбору пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

«ISU в заявлениях ссылается на свои коммюнике. В декабрьском коммюнике, где они определяли правила подачи заявок и наделения нейтральным статусом, они четко указали, что данное решение обжалуется согласно статье 26 Устава ISU. Сейчас они резко заявили, что такие решения не подлежат обжалованию. Не совсем понятно, статья 26 перестала действовать? Это не может быть решением Совета ISU. Вопросы возможности обжалования прописываются в уставных документах, это может быть изменено только Конгрессом. Совет ISU не может менять правила игры, подлежит решение апелляции или нет. Сейчас они пытаются это сделать. Мне кажется, это просто попытка взять российскихих фигуристов на «слабо» — мол, мы вам запретили, вы уже ничего не измените.

Дальше все зависит от того, захочет ли наша федерация, так скажем, ссориться с ISU, а главное — захотят ли оспаривать решение индивидуальные нейтральные спортсмены. Решение касается конкретно их, и обжаловать его могут только они. Насколько это влияет на их отношения с ISU, с нашей федерацией — это другой вопрос. Чисто юридически — подать апелляцию они могут. В соответствии с правилами CAS решение о компетенции суда принимает сам CAS, а не ISU. Поэтому такая апелляция, скорее всего, будет зарегистрирована. Да, в суде предстоит борьба за право на обжалование решения и само его изменение, ISU будет наверняка доказывать, что обжаловать ничего нельзя. Но решение будут принимать арбитры CAS, а не ISU», — объяснила Анцелиович.

13 мая Международный союз конькобежцев вынес вердикт по нейтральным статусам для российских фигуристов. Предварительно Россию на олимпийском отборе представят Аделия Петросян и Петр Гуменник, пары и танцоры к турниру не допущены.