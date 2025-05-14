Олимпиада 2026
Фигурное катание
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

ОИ Милан Кортина 2026

14 мая 2025, 14:51

Спортивный юрист Анцелиович: «ISU не может запретить российским фигуристам подать апелляцию на отказ в нейтральном статусе»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление Международного союза конькобежцев о невозможности подачи апелляции на отказ в нейтральном статусе российским фигуристам перед олимпийским отбором. В пресс-службе ISU ТАСС рассказали, что апелляции не предусмотрено. Вероятно, организация не допустила к олимпийскому отбору пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

«ISU в заявлениях ссылается на свои коммюнике. В декабрьском коммюнике, где они определяли правила подачи заявок и наделения нейтральным статусом, они четко указали, что данное решение обжалуется согласно статье 26 Устава ISU. Сейчас они резко заявили, что такие решения не подлежат обжалованию. Не совсем понятно, статья 26 перестала действовать? Это не может быть решением Совета ISU. Вопросы возможности обжалования прописываются в уставных документах, это может быть изменено только Конгрессом. Совет ISU не может менять правила игры, подлежит решение апелляции или нет. Сейчас они пытаются это сделать. Мне кажется, это просто попытка взять российскихих фигуристов на «слабо» — мол, мы вам запретили, вы уже ничего не измените.

Дальше все зависит от того, захочет ли наша федерация, так скажем, ссориться с ISU, а главное — захотят ли оспаривать решение индивидуальные нейтральные спортсмены. Решение касается конкретно их, и обжаловать его могут только они. Насколько это влияет на их отношения с ISU, с нашей федерацией — это другой вопрос. Чисто юридически — подать апелляцию они могут. В соответствии с правилами CAS решение о компетенции суда принимает сам CAS, а не ISU. Поэтому такая апелляция, скорее всего, будет зарегистрирована. Да, в суде предстоит борьба за право на обжалование решения и само его изменение, ISU будет наверняка доказывать, что обжаловать ничего нельзя. Но решение будут принимать арбитры CAS, а не ISU», — объяснила Анцелиович.

Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин.Не слушайте никого и боритесь! Обращение к фигуристам, не получившим нейтральный статус

13 мая Международный союз конькобежцев вынес вердикт по нейтральным статусам для российских фигуристов. Предварительно Россию на олимпийском отборе представят Аделия Петросян и Петр Гуменник, пары и танцоры к турниру не допущены.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
В Швеции, Финляндии и Чехии выступают против допуска российских хоккеистов
Губерниев — о переизбрании Майгурова главой СБР: «Не сомневаюсь, что он добьется возвращения нашего спорта»
FIL отложила вопрос по российским саночникам
Тарасова уверена, что ISU допустит российских юниоров после ближайшего заседания
Российских фигуристов не показали в видеоролике перед началом конгресса ISU на Тенерифе
Свищев считает, что в FIS разделяют позицию РФ по допуску россиян на международные соревнования
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жубер считает, что российские фигуристы могут завоевать золотые медали Олимпиады-2026

Лакерник о решении ISU по недопуску российских пар: «Плохо. Без них будет хуже»
Новости
RSS RSS
Все новости