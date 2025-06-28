Ягудин раскрыл, в какой роли хочет поехать на Олимпиаду-2026

Российский фигурист и шоумен Алексей Ягудин признался «СЭ», что хотел бы поехать на зимние Олимпийские игры в Милане.

«Хочется ли поехать комментатором? Это не мечта всей моей жизни, но да, хотел бы. Если не брать теннис, футбол, НХЛ или НБА, то Олимпиада для большинства видов спорта — другая планета. И возможность побывать там, неважно, в качестве спортсмена, тренера или журналиста — уникальна. С радостью поехал бы, если получится. Тем более — прокомментировать соревнования. Ты там очень переживаешь, не так сильно, как сам спортсмен, конечно, но реально боишься сказать в эфире лишнее слово. Олимпиада — слияние лучших из лучших. Был бы горд, если снова там смогу оказаться», — сказал Ягудин.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.