Выступление в произвольной программе Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 13 февраля: во сколько начало, где смотреть

Произвольная программа на ОИ будет представлена 13 февраля

Фигуристы представят произвольную программу в мужском одиночном катании на Олимпийских играх-2026 в пятницу, 13 февраля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Российский фигурист Петр Гуменник откроет предпоследнюю разминку под 13-м стартовым номером. Выступление спортсмена в нейтральном статусе запланировано на 23.13 мск.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы и всего дня 13 февраля на Играх.

По итогам короткой программы лидирует Илья Малинин из США — 108,16 балла, вторым идет японец Юма Кагияма — 103,07, а третье место занимает француз Адам Сяо Хим Фа — 102,55. Гуменник с результатом 86,72 балла расположился на 12-м месте.

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.