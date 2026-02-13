Олимпиада 2026
Фигурное катание
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

ОИ Милан Кортина 2026

Сегодня, 09:15

Выступление в произвольной программе Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 13 февраля: во сколько начало, где смотреть

Произвольная программа на ОИ будет представлена 13 февраля
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы представят произвольную программу в мужском одиночном катании на Олимпийских играх-2026 в пятницу, 13 февраля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Российский фигурист Петр Гуменник откроет предпоследнюю разминку под 13-м стартовым номером. Выступление спортсмена в нейтральном статусе запланировано на 23.13 мск.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы и всего дня 13 февраля на Играх.

По итогам короткой программы лидирует Илья Малинин из США — 108,16 балла, вторым идет японец Юма Кагияма — 103,07, а третье место занимает француз Адам Сяо Хим Фа — 102,55. Гуменник с результатом 86,72 балла расположился на 12-м месте.

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Петр Гуменник
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Непряева стала 21-й в раздельной гонке на Олимпиаде-2026
НХЛ пока не планирует допускать сборную Россию на Кубок мира-2028
Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за ночь над территорией России
Кросби в третьем звене, Селебрини – как Малкин, а чехи изувечены. Что произошло в первом матче Канады на Олимпиаде 2026
На Украине заявили о недовольстве Зеленского публикацией новостей о выборах в СМИ
Переход на четырехдневную рабочую неделю поддержали 64% россиян
Популярное видео
Анонс Олимпиады: Канада vs США, на что бы претендовала Россия
Анонс Олимпиады: Канада vs США, на что бы претендовала Россия
Евгения Медведева — в подкасте Ксении Шойгу
Евгения Медведева — в подкасте Ксении Шойгу
Чехия — Канада: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Чехия — Канада: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки, женская разделка на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Лыжные гонки, женская разделка на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Горные лыжи, женщины, супергигант на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Горные лыжи, женщины, супергигант на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Швейцария — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швейцария — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Фигурное катание, мужчины, короткая программа на Олимпиаде-2026: видео
Фигурное катание, мужчины, короткая программа на Олимпиаде-2026: видео
Петр Гуменник: короткая программа на Олимпиаде-2026 10 февраля — видео
Петр Гуменник: короткая программа на Олимпиаде-2026 10 февраля — видео
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Фигурное катание, ритм-танец на Олимпиаде-2026: видео
Фигурное катание, ритм-танец на Олимпиаде-2026: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане 8 февраля, день 3: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане 8 февраля, день 3: видео
Горные лыжи, скоростной спуск на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Горные лыжи, скоростной спуск на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Жуткое падение Линдси Вонн в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Жуткое падение Линдси Вонн в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, день 2: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, день 2: видео
Конькобежный спорт, 3000 м на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Конькобежный спорт, 3000 м на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, женский скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, женский скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Квартальнов видит выход
Квартальнов видит выход
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Энберт: «У Малинина хороший технический набор и, наверное, выше, чем у других»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости