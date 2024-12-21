Дикиджи — о допуске российских фигуристов до Олимпиады: «Увидел новость в телеграме, немного был в шоке»

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийские игры 2026 года.

«Увидел новость в телеграм-паблике. Немного был в шоке, но минут через 10 забыл. На прокаты новость не повлияла. Если честно, это вообще вылетело из головы», — сказал Дикиджи.

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что обсудит с фигуристами выбор спортсменов для участия в квалификации Олимпиады-2026.