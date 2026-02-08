Олимпиада 2026
Фигурное катание
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

ОИ Милан Кортина 2026

8 февраля, 19:35

Фигурист Самойлов — о смене спортивного гражданства: «Не жалею об этом»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Бывший российский фигурист Владимир Самойлов, ныне представляющий Польшу, в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет о смене спортивного гражданства.

— Столкнулся ли ты с каким-то особым отношением?

— Изначально, когда переехал несколько лет назад, было хорошее отношение. Я не могу вспомнить ничего плохого, они помогли мне перейти. И к русским всегда хорошо относились.

— Находясь здесь, ты можешь сказать, что переход был правильным решением?

— Да. Все, что ни делается, — к лучшему. Раз так сложилось, значит, так нужно было. Ни разу об этом не жалею.

Самойлов до 2021 года представлял Россию, а затем сменил спортивногое гражданство на польское.

Владимир Самойлов (в&nbsp;центре) после выступления с&nbsp;короткой программой в&nbsp;командном турнире Олимпиады-2026.«Поляки хорошо к нам относятся». Русский фигурист — о переходе в другую сборную, Костылевых и улучшении аэродинамики

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в&nbsp;Милане: онлайн трансляция соревнований 8&nbsp;февраля.Решающие попытки Репилова, падения Вонн и Морено, Плешкова — вне топ-20, Коростелев — в шаге от медали: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владимир Самойлов
Фигурное катание
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Армейцы опять победят при Игдисамове, а «железнодорожники» все равно будут с «бронзой». На что ставить в матче 30-го тура РПЛ ЦСКА - «Локомотив»
Фицо предложил Макрону возглавить Евросоюз
«Амур» объявил сбор средств для лечения экс-вратаря Алексея Мурыгина
Форварды «Миннесоты» Капризов и Тарасенко подвели итоги сезона в НХЛ
США отменили переброску войск в Польшу. Что это означает
Дуров иронично прокомментировал работу ПВО в Дубае
Популярное видео
«Локомотив» повел в финале. Что будет с «Ладой»?
«Локомотив» повел в финале. Что будет с «Ладой»?
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В МОК отказались комментировать слова главы ВАДА Баньки о присутствии Тутберидзе на Олимпиаде

Фигурист Самойлов: «И Елена Костылева, и Ирина — легенды! Вместо сериала подойдет»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости