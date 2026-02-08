Фигурист Самойлов — о смене спортивного гражданства: «Не жалею об этом»
Бывший российский фигурист Владимир Самойлов, ныне представляющий Польшу, в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет о смене спортивного гражданства.
— Столкнулся ли ты с каким-то особым отношением?
— Изначально, когда переехал несколько лет назад, было хорошее отношение. Я не могу вспомнить ничего плохого, они помогли мне перейти. И к русским всегда хорошо относились.
— Находясь здесь, ты можешь сказать, что переход был правильным решением?
— Да. Все, что ни делается, — к лучшему. Раз так сложилось, значит, так нужно было. Ни разу об этом не жалею.
Самойлов до 2021 года представлял Россию, а затем сменил спортивногое гражданство на польское.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Новости