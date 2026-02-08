Фигурист Самойлов — о смене спортивного гражданства: «Не жалею об этом»

Бывший российский фигурист Владимир Самойлов, ныне представляющий Польшу, в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет о смене спортивного гражданства.

— Столкнулся ли ты с каким-то особым отношением?

— Изначально, когда переехал несколько лет назад, было хорошее отношение. Я не могу вспомнить ничего плохого, они помогли мне перейти. И к русским всегда хорошо относились.

— Находясь здесь, ты можешь сказать, что переход был правильным решением?

— Да. Все, что ни делается, — к лучшему. Раз так сложилось, значит, так нужно было. Ни разу об этом не жалею.

Самойлов до 2021 года представлял Россию, а затем сменил спортивногое гражданство на польское.

