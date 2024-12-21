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Сегодня, 13:29

Васильев назвал ожидаемым решение по допуску фигуристов к олимпийской квалификации

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев прокомментировал допуск российских и белорусских фигуристов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026.

«Это ожидаемое решение. Мы знали и верили, что здравый смысл восторжествует и наши спортсмены не будут лишены возможности выступления на Олимпиаде. Подготовка к Милану будет проводиться по плану. Будем проводить консультации с НОК и министерством спорта и туризма Белоруссии о дальнейших действиях», — цитирует Васильева Legalbet.by.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в олимпийской квалификации в Пекине. Допущенные спортсмены будут выступать под флагом ISU, любая символика и гимны России и Белоруссии запрещены.

Источник: Legalbet
Фигурное катание
Олимпиада
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