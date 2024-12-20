В Госдуме позитивно отреагировали на решение ISU допустить россиян к квалификации на Олимпиаду-2026

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

«Это очень хорошая, позитивная новость. Хотя мы с вами уже были свидетелями нескольких информационных вбросов, когда объявляли о допуске то детей, то молодежи, а потом говорилось о том, что это фейки. Но если это правда официальное заявление, то это очень хорошая новость не только для российских фигуристов, но и для всего международного спортивного сообщества. Просто как можно говорить о развитии мирового фигурного катания без россиян, ведь зачастую чемпионаты России по составу и результатам выше, чем чемпионаты мира», — сказал Свищев «СЭ».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Денис Сафронов