Журова назвала обвинения украинского фигуриста Колесника спланированной акцией

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на заявление украинского фигуриста Вадима Колесника, раскритиковавшего допуск российских спортсменов на олимпийские квалификационные соревнования.

«Заявление фигуриста Колесника — спланированная акция со стороны Украины. Они знают, что есть такой парень у них, выступающий за США, и понимают, что его слова разлетятся по всему миру. Они подают эту провокацию так, что сами спортсмены возмущаются», — цитирует «ВсеПроСпорт» Журову.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту отметила, что таким образом украинцы могут подсветить возвращение россиян в негативном ключе.

«Но у них не получится ничего изменить, Международный союз конькобежцев (ISU) не откатит назад свое решение. Иначе нужно говорить и про другие конфликты в мире. Почему про Израиль ничего не сказал украинский фигурист? ISU дал четкий сигнал — все, хватит, у нас все спортсмены равны, они не виноваты».

Колесник, выступающий за США в паре с Эмилией Зингас, выступил за исключение России из олимпийской квалификации, так как допуск россиян, по его мнению, посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые представляют Олимпийские игры.

20 декабря стало известно, что ISU разрешил россиянам участвовать в квалификации к Олимпиаде в нейтральном статусе, но только в индивидуальных дисциплинах.

В турнире смогут выступить по одному участнику или по одной паре в каждом виде. Отборочные соревнования пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года.