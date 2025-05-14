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14 мая 2025, 12:05

У России нет возможности обжаловать в CAS отказ в нейтральном статусе для фигуристов

Решения о непредоставлении нейтрального статуса некоторым фигуристам со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) не подлежат обжалованию, в том числе с российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

В ISU подчеркнули, что российская сторона не сможет оспорить в Спортивном арбитражном суде решения о недопуске спортивных пар и танцевальных дуэтов для участия в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

«Специальный путь, позволяющий ограниченному числу индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) участвовать в олимпийских квалификационных соревнованиях, является исключением. Без него спортсмены по-прежнему не имели бы права участвовать в соревнованиях ISU и Олимпийских играх по фигурному катанию», подчеркнули в ISU.

Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин.Не слушайте никого и боритесь! Обращение к фигуристам, не получившим нейтральный статус

13 мая ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. При этом ISU не допустил к отбору российские спортивные пары и танцевальные дуэты.

Источник: РИА «Новости Спорт»
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