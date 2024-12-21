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Сегодня, 16:16

Тутберидзе отказалась комментировать допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не стала комментировать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до отбора на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«Давайте мы вначале поедем, добьемся, а потом скажем», — заявила Тутберидзе в эфире «Первого канала».

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20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что обсудит с фигуристами выбор спортсменов для участия в квалификации Олимпиады-2026.

Аделия Петросян. Фигуристам и конькобежцам разрешили бороться за Олимпиаду-2026. Как выберут претендентов?

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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