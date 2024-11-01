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Милан-2026

Сегодня, 10:22

Трусова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возможном участии в зимних Олимпийских играх-2026.

«Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота. Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться», — приводит слова Трусовой Forbes.

В сентябре 20 летняя фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России, после чего сообщила, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении на лед. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: Forbes
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова - Игнатова
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