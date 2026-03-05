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ОИ Милан Кортина 2026

5 марта, 18:40

Тутберидзе о сиесте в Италии: «Не может быть перерыва! Спортсмены же не на отдых приехали»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от Италии, куда она ездила на Олимпийские игры 2026 года.

«Огромный плюс Италии — это замечательная погода. Я мысленно думала, что ворую у зимы целый месяц. Думала, за что итальянцам такие зимы? Почему бы не поменяться? Посмотрим, какие у них будут дороги (смеется)!

Единственное, в чем итальянцы неизменны — сиеста. С 3-х до 5:30 у них перерыв. И ты им объясняешь: «Спортсмены же сюда не на отдых приехали, а с тренировки, у них расписание. Не может быть перерыва!». А мне отвечают: «Ну, у нас же должен быть перерыв?». Говорю: «Нет, не может быть перерыва». К концу они просто перерыв уменьшили, но он все равно остался. Я пыталась с ними разговаривать первую неделю, показывала расписание, объясняла. Думала, сейчас еще заснимут как я с ними ругаюсь и выложат», — сказала Тутберидзе.

Ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. 18-летняя фигуристка набрала 214,53 балла по сумме двух программ.

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Фигурное катание
Олимпиада
Этери Тутберидзе

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