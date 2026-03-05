Тутберидзе о сиесте в Италии: «Не может быть перерыва! Спортсмены же не на отдых приехали»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от Италии, куда она ездила на Олимпийские игры 2026 года.

«Огромный плюс Италии — это замечательная погода. Я мысленно думала, что ворую у зимы целый месяц. Думала, за что итальянцам такие зимы? Почему бы не поменяться? Посмотрим, какие у них будут дороги (смеется)!

Единственное, в чем итальянцы неизменны — сиеста. С 3-х до 5:30 у них перерыв. И ты им объясняешь: «Спортсмены же сюда не на отдых приехали, а с тренировки, у них расписание. Не может быть перерыва!». А мне отвечают: «Ну, у нас же должен быть перерыв?». Говорю: «Нет, не может быть перерыва». К концу они просто перерыв уменьшили, но он все равно остался. Я пыталась с ними разговаривать первую неделю, показывала расписание, объясняла. Думала, сейчас еще заснимут как я с ними ругаюсь и выложат», — сказала Тутберидзе.

Ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. 18-летняя фигуристка набрала 214,53 балла по сумме двух программ.

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