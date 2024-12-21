Тренер Дикиджи о квоте на квалификационный турнир: «Повлиять не можем, будем ждать»

Олег Татауров, тренер Владислава Дикиджи в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о квоте на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026.

«Квота на квалификационный турнир? Это будет решение федерации фигурного катания. Никак на это повлиять не можем, будем ждать», — сказал Татауров «СЭ».

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.