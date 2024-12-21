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Милан-2026

Сегодня, 21:05

Тренер Дикиджи о квоте на квалификационный турнир: «Повлиять не можем, будем ждать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олег Татауров, тренер Владислава Дикиджи в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о квоте на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026.

«Квота на квалификационный турнир? Это будет решение федерации фигурного катания. Никак на это повлиять не можем, будем ждать», — сказал Татауров «СЭ».

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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