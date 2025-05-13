Тренер Дикиджи о допуске к отбору на Олимпиаду: «Мы столько лет к этому шли!»

Олег Татауров, тренер Владислава Дикиджи, в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ISU одобрить заявку спортсмена на участие в отборе на Олимпиаду-2026.

«Надо дождаться еще решение федерации. Но, конечно, приятно. Мы столько лет шли к этому. Допустили — это уже радость!» — сказал Татауров «СЭ».

Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список российских фигуристов, заявки которых на участие в олимпийском отборе были одобрены.

В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Дикиджи.

При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду.