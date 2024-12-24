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Траньков: «Было глупо ждать, что ISU будет встречать россиян с красной дорожкой»

Сергей Ярошенко
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к квалификации на Олимпийские игры 2026 года.

«Пусть это минимум допущенных спортсменов, но это уже некая оттепель. Было бы глупо ждать, что российских спортсменов будут встречать с красной дорожкой. Сейчас главное — доказать, что не зря допустили нас. Надо приехать на соревнования, классно выступить, отобраться, не ударить в грязь лицом. Я с большой радостью воспринял решение ISU. Здравый смысл победил. В первую очередь я рад за наших спортсменов, которые ждали этого четыре года, продолжали тренироваться», — приводит слова Транькова «ВсеПроСпорт».

20 декабря ISU принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Максим Траньков
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