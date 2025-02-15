Тихонов назвал отмороженными норвежцев, выступивших против возвращения российских спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в резкой форме отреагировал на позицию Норвегии, которая выступила против допуска российских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«Я норвежцев называю отмороженными. Этот народ никуда нельзя допускать! Бывший президент Международной федерации биатлона Бессеберг оказался мошенником и пьяницей и опозорил всю Норвегию. И такого количества астматиков нет ни в одной стране мира», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Советский биатлонист отметил, что не стоит прислушиваться к мнению норвежцев.

В пятницу, 14 февраля, сообщалось, что несколько стран, среди которых Норвегия, собираются опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян и белорусов к отбору на Олимпиаду-2026.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры в нейтральном статусе.