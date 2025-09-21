Тарасова — о победе Гуменника в отборе на Олимпиаду-2026: «Он большой молодец, я даже всплакнула»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от победы Петра Гуменника в отборочном турнире Олимпиады-2026.

«Была такая сложнейшая программа, он большой молодец. Они пошли прямо на все сложнейшие элементы. Молодцы! Вся страна за него болела. Все звонят, переживают. Я даже всплакнула. Поздравляю Петра и его тренера с этим результатом», — сказала Тарасова «СЭ».

23-летний россиянин набрал 169,02 балла в произвольной программе, 262,82 в сумме. Он получил путевку на зимнюю Олимпиаду-2026.