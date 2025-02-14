Тарасова — о заявлении норвежцев: «Они не имеют никакого отношения к фигурному катанию»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость, что несколько стран собираются выступить против решения Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян и белорусов к отбору на Олимпийские игры 2026 года.

Ранее об этом сообщила президент Федерации фигурного катания Норвегии Моны Адольфсен.

«И что теперь, международная федерация фигурного катания отменит наш допуск? Странно слышать заявления о протесте от президента Федерации фигурного катания Норвегии. Сколько лет я в фигурном катании, но не видела ни одного норвежца на соревнованиях! Даже на последнем месте! Они не имеют никакого отношения к фигурному катанию», — сказала Тарасова «СЭ».

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага.

Турнир пройдет с 17 по 21 сентября. Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.