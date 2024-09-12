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Пекин-2022

Сегодня, 18:16

СМИ: аргументы в пользу Валиевой по делу о допинге не включили в релиз CAS

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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сведения, которые могли послужить оправданием для стороны российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP.

Соответствующую информацию сообщили агентству несколько источников на условиях анонимности. Так, гендиректор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли попросил главу лаборатории I&I Гюнтера Янгера прекратить расследование директора антидопинговой лаборатории Марсьяля Сожи. По данным AP, результаты исследования могли оказать серьезное влияние на дальнейшее расследование допингового дела, в котором утверждалось, что запрещенное вещество попало в организм фигуристки через десерт.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России. Впоследствии российская сторона подала апелляцию на это решение.

22 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов на лишение сборной России золотых медалей Олимпийских игр 2022 года за командный турнир. Сборная сохранила за собой лишь бронзовые медали Игр-2022.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Камила Валиева
ВАДА
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