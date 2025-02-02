Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ограничения для российских фигуристов в отборе на Олимпиаду. Она напомнила, что на момент отстранения у России в каждом виде было по три представителя.

«Теперь за путевку на Олимпиаду смогут бороться по одному, можете себе представить? — цитирует «ВсеПроСпорт» Тарасову. — А одному человеку участвовать очень опасно, серьезное давление. Так что они делают свое дело, разбили нашу команду».

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду на квалификационный турнир в Пекине.