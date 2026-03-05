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5 марта, 15:04

Тарасова раскритиковала социальную травлю Лю: «Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»

Дарик Агаларов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о критике олимпийской чемпионки, американской фигуристки Алисы Лю в социальных сетях.

«Как такую травлю можно считать адекватной? Не знаю, что она пишет в своих соцсетях. Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль. Лю должна была его пройти либо до старта, либо после», — сказала Тарасова «СЭ».

Пользователи TikTok и Х в комментариях под публикациями Лю делятся подозрениями о том, что олимпийская чемпионка выступала на Играх в Италии, находясь под воздействием запрещенных препаратов.

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