Тарасова верит, что Петросян и Гуменник попадут на Олимпиаду
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» ожиданиями от отборочного турнира Олимпиады-2026 в фигурном катании.
«У меня предчувствие, что все получится. Не люблю говорить что-то заранее. Но это одни из лучших наших ребят и девчонок. Поэтому, мне кажется, что все получится», — сказала Тарасова «СЭ».
Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасные — Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.
Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.
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