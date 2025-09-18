Тарасова верит, что Петросян и Гуменник попадут на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» ожиданиями от отборочного турнира Олимпиады-2026 в фигурном катании.

«У меня предчувствие, что все получится. Не люблю говорить что-то заранее. Но это одни из лучших наших ребят и девчонок. Поэтому, мне кажется, что все получится», — сказала Тарасова «СЭ».

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасные — Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.