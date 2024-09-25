Тарасова уверена, что российских фигуристов допустят до Олимпиады-2026: «Тут даже вопросов нет — надо ехать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена в том, что российских фигуристов допустят до участия в зимней Олимпиаде-2026.

«Если говорить про шансы поездки на зимнюю Олимпиаду 2026 года, то уверена — мы будем там участвовать. Просто уверена. Тут даже не должно быть вопросов о поездке — надо ехать на Игры.

На любых ли условиях? Что это значит? Условия для всех одинаковые. Если нас, конечно, допустят. А про количество наших спортсменов надо судить по чемпионату мира по фигурному катанию. Думаю, мы и там тоже будем участвовать. Нас туда пустят», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе выступили 15 спортсменов.