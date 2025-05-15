Тарасова требует от ISU назвать тех, кто устраивает проверки российским фигуристам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен назвать имена членов комиссий, заставляющих российских фигуристов и их тренеров проходить проверки.

Ранее в ISU заявили, что российские и белорусские тренеры, работающие с иностранными спортсменами, не будут подвергаться проверке со стороны организации перед олимпийским квалификационным турниром.

«Где прописан этот закон, по которому наши спортсмены и тренеры должны проходить эти проверки? Что они себе позволяют? Их самих всех надо проверять — они вообще когда-нибудь фигурным катанием занимались? У каких тренеров и на каком уровне? Или они возомнили себя Международным олимпийским комитетом? Я не понимаю, почему эти люди берут на себя право решать такие вопросы и позволяют себе россиян до трусов проверять. Какова причина таких решений? Боятся написать, что из-за СВО, потому что делают вид, что «спорт вне политики»? Так и напишите прямо. И кто эти люди, тоже расскажите», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

13 мая стало известно, что ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры в Италии. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что в квалификационном турнире выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору Олимпиады не допущены.

Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.