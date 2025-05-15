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ОИ Милан Кортина 2026

15 мая 2025, 18:19

Тарасова требует от ISU назвать тех, кто устраивает проверки российским фигуристам

Алина Савинова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен назвать имена членов комиссий, заставляющих российских фигуристов и их тренеров проходить проверки.

Ранее в ISU заявили, что российские и белорусские тренеры, работающие с иностранными спортсменами, не будут подвергаться проверке со стороны организации перед олимпийским квалификационным турниром.

«Где прописан этот закон, по которому наши спортсмены и тренеры должны проходить эти проверки? Что они себе позволяют? Их самих всех надо проверять — они вообще когда-нибудь фигурным катанием занимались? У каких тренеров и на каком уровне? Или они возомнили себя Международным олимпийским комитетом? Я не понимаю, почему эти люди берут на себя право решать такие вопросы и позволяют себе россиян до трусов проверять. Какова причина таких решений? Боятся написать, что из-за СВО, потому что делают вид, что «спорт вне политики»? Так и напишите прямо. И кто эти люди, тоже расскажите», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

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13 мая стало известно, что ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры в Италии. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что в квалификационном турнире выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору Олимпиады не допущены.

Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Татьяна Тарасова

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