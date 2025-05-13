Олимпиада
13 мая, 19:35

Тарасова считает, что ISU специально и целенаправленно не допустил российские дуэты до олимпийского отбора

Константин Белов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российские дуэты до олимпийского отбора.

«Это те дисциплины, в которых мы могли бы выиграть и быть в призерах. Они отстранили страну, которая 33 года выигрывала в парном катании. Страна, которая определяла направление, в котором оно должно развиваться. Они специально, безобразно и целенаправленно не допустили до олимпийского отбора спортивные пары и танцевальные дуэты», — сказала Тарасова «СЭ».

ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду.

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина.Удар ниже пояса. Россию на Олимпиаде-2026 лишили пары и танцоров
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
  • Myrd

    Жалко страдалицу ТАТ... Но наши телегенералы её утешут.

    13.05.2025

  • zg

    Мы по вашински ни бум бум,морду кирпичом и все дела!)

    13.05.2025

  • Фирсыч

    Это невозможно. Общий лёд, общие раздевалки, общие туалеты, столовые...

    13.05.2025

  • zg

    А общаться то нафига?Приехали-выиграли-уехали!

    13.05.2025

  • оппонент

    5 или 25 лет назад допускали наших непобедимых, а сейчас прозрели. Что стряслось, Тётя Таня?

    13.05.2025

  • bezkriliy

    Хотела быть клоуном у пи*****ов?! Так будь им до конца.

    13.05.2025

  • Фирсыч

    Вот поэтому и не надо туда ехать, общаться с ними.

    13.05.2025

  • zg

    Они точно не зачем!

    13.05.2025

  • Фирсыч

    Ну так и хорошо! Зачем нам геи трансгендеры!

    13.05.2025

  • ВладНик_22

    А кто-то по другому думал...??? Странная госпожа Тарасова.

    13.05.2025

  • Valekka

    Эх,Лёня,Лёня!Тебе при жизни народ кланяться должен был,а после смерти на каждом углу памятник со спущенными штанами установить,чтоб в зад целовать.Ты от инфаркта второй раз бы умер,узнав,в какую позу твою страну поставили! Тьфу!!!

    13.05.2025

  • zg

    Ничего нового не произошло,уроды остались уродами!Особенно смешно выглядит допуск одиночек!

    13.05.2025

