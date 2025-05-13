Тарасова считает, что ISU специально и целенаправленно не допустил российские дуэты до олимпийского отбора

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российские дуэты до олимпийского отбора.

«Это те дисциплины, в которых мы могли бы выиграть и быть в призерах. Они отстранили страну, которая 33 года выигрывала в парном катании. Страна, которая определяла направление, в котором оно должно развиваться. Они специально, безобразно и целенаправленно не допустили до олимпийского отбора спортивные пары и танцевальные дуэты», — сказала Тарасова «СЭ».

ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду.