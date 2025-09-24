Тарасова предположила, с чем были связаны переживания Петросян перед поездкой на отборочный турнир Олимпиады-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова тренера российской фигуристки Аделии Петросян Этери Тутберидзе о сомнениях спортсменки в участии в олимпийском отборе.

«Понимаю ее переживания. Мы привыкли видеть ее с четверными прыжками. Она их сейчас не делала. Поэтому могла в себе сомневаться. Почему нет?» — сказала Тарасова «СЭ».

Петросян выиграла и короткую, и произвольную программы на турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры-2026.

Тутберидзе прилетела в Пекин в составе грузинской делегации. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего лица для Петросян.