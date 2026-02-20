Тарасова поделилась мнением о возможном выступлении Петросян на Олимпиаде-2030

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможном выступлении россиянки Аделии Петросян на Олимпиаде-2030.

«Кто знает, что будет через четыре года? Покажите мне такого человека, и я пойду за ним!» — сказала Тарасова «СЭ».

18-летняя Петросян на Олимпиаде-2026 набрала по итогам двух программ 214,53 балла и заняла шестое место.

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