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Тарасова поделилась мнением о возможном выступлении Петросян на Олимпиаде-2030

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможном выступлении россиянки Аделии Петросян на Олимпиаде-2030.

«Кто знает, что будет через четыре года? Покажите мне такого человека, и я пойду за ним!» — сказала Тарасова «СЭ».

18-летняя Петросян на Олимпиаде-2026 набрала по итогам двух программ 214,53 балла и заняла шестое место.

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Аделия Петросян
Фигурное катание
Татьяна Тарасова

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