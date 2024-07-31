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Фигурное катание

Пекин-2022

31 июля, 23:28

Тарасова назвала придурками тех, кто не позвал российских фигуристов на награждение в Париж

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Заслуженый тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что сборную России по фугурному катанию не пригласили в Париж на награждение бронзовыми медалями Олимпиады в Пекине в командном турнире.

— Это открытое хамство, что не пригласили наших ребят! Спортсмены тут причем, в чем они виноваты? Просто беспредел! У МОК нет памяти, они беспамятные. Они не помнят, что на протяжении многих десятилетий мы вели фигурное катание, наши спортсмены и тренеры украшали его.

Фигуристам США вручат золотые олимпийские медали в&nbsp;Париже. Пустое место на пьедестале. Фигуристам США вручат медали в Париже, но россиян не позовут

Это форменное неуважение к нашей стране и спортсменам мирового уровня. МОК ведет себя отвратительно. Хотелось бы, чтобы с их детьми работали такие же придурки, — сказала Тарасова Matchtv.ru.

Церемония награждения медалями фигуристов за командный турнир Пекина состоится в Парке чемпионов 7 августа. При этом, представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что российские спортсмены ее не посетят. Золотые медали получит сборная США, серебро — команда Японии.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
МОК
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