Свищев считает, что российские фигуристы должны быть готовы к провокациям на Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что российским фигуристам нужно быть готовыми к провокациям на Олимпиаде-2026 в Италии.

27 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх 2026 года. Россияне будут соревноваться в нейтральном статусе.

«Мы будем болеть за них и надеяться, что других проверок уже не будет, — сказал Свищев. — Хотя, надо быть готовыми к давлению, оно точно будет оказываться. Но нашим спортсменам не привыкать. Важно сконцентрироваться на выступлении. А истерия будет и дальше, от нее не уйти».

В сентябре Петросян и Гуменник выиграли олимпийский квалификационный турнир в Пекине и завоевали путевки на Игры.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.