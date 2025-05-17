Стапанова и Букин записали обращение к ISU и президенту МОК

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин записали обращение к Международному союзу конькобежцев (ISU) и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри из-за недопуска к Олимпиаде в Милане.

«С огромной болью и разочарованием мы узнали о том, что на днях Международный союз конькобежцев принял решение не допускать нас до отбора на участие в Олимпийских играх. К сожалению, мы не получили официального объяснения причин этого решения. Нам не предоставили возможность апелляции. Это обращение — попытка получить ответы, которых мы, как профессиональные спортсмены, заслуживаем.

Уважаемая комиссия ISU, мы хотим понять за что вы исключили нас из списка претендентов?! Какие конкретные действия или обстоятельства послужили основанием для такого решения? Почему наша пара не получила даже права побороться за участие в Олимпиаде? По каким критериям осуществлялся отбор, и были ли они прозрачны и едины для всех спортсменов?

Мы обращаемся не только к ISU, но и к госпоже Кирсти Ковентри, как к президенту Международного олимпийского комитета. Мы понимаем, что решение принималось не лично Вами, но искренне верим, что человек с Вашим опытом и авторитетом способен повлиять на действия спортивных организаций», — сказали фигуристы в обращении.