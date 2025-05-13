Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

13 мая, 18:14

Тренер Горбачевой о допуске к отбору на Олимпиаду: «Готовимся к следующему сезону, тренируемся»

Артем Бухаев
Корреспондент

Софья Федченко, тренер фигуристки Алины Горбачевой, в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союзв конькобежцев (ISU) одобрить заявку спортсмена на участие в отборе на Олимпиаду-2026.

«Мы просто готовимся к следующему сезону и тренируемся. Какое настроение? Честно сказать, я еще не читала новости. Только от вас это услышала, подумаю об этом позже», — сказала Федченко «СЭ».

ISU одобрил заявки на нейтральный статус для четырех российских фигуристов-одиночников. В отборочном турнире на Олимпиаду-2026 смогут принять участие Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алина Горбачева
Фигурное катание
Читайте также
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на Игры-2026
Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»
Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России
Латыпов: «Если на следующий год откроются международные старты, это будет очень хорошо»
«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • на каждый клуб перезва найдется!

    а умеет ли она думать...

    14.05.2025

    • Тренер Дикиджи о допуске к отбору на Олимпиаду: «Мы столько лет к этому шли!»

    ФФККР: в олимпийском отборе примут участие Петросян и Гуменник

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости