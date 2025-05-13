Тренер Горбачевой о допуске к отбору на Олимпиаду: «Готовимся к следующему сезону, тренируемся»

Софья Федченко, тренер фигуристки Алины Горбачевой, в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союзв конькобежцев (ISU) одобрить заявку спортсмена на участие в отборе на Олимпиаду-2026.

«Мы просто готовимся к следующему сезону и тренируемся. Какое настроение? Честно сказать, я еще не читала новости. Только от вас это услышала, подумаю об этом позже», — сказала Федченко «СЭ».

ISU одобрил заявки на нейтральный статус для четырех российских фигуристов-одиночников. В отборочном турнире на Олимпиаду-2026 смогут принять участие Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.