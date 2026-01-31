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31 января, 08:45

Соцопрос: фанаты объяснили, почему фигурное катание важно для страны

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Подавляющее большинство посетителей этапов серии Гран-при по фигурному катанию видят в развитии этого вида спорта значительную социокультурную пользу, показало исследование компании IFORS Research. Согласно данным опроса, болельщики выделяют четыре ключевых преимущества, каждое из которых поддержали около 70% респондентов.

На первое место зрители поставили воспитание дисциплины и развитие детско-юношеского спорта (75%). Такой же высокий процент (75%) опрошенных считает, что фигурное катание способствует укреплению национальной гордости и престижа страны. Замыкает тройку лидеров роль спорта в воспитании эстетического вкуса и культурной грамотности, которую отметили 73% посетителей соревнований. 68% считают, что фигурное катание продвигает здоровый образ жизни.

Полностью результаты исследования мнения болельщиков читайте на сайте «СЭ».

Фанаты фигурного катания поддерживают любимых фигуристок на&nbsp;соренованиях.Зачем нужно фигурное катание стране? Фанаты ответили в большом соцопросе

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