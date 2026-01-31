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31 января, 08:15

Снизилась доля болельщиков, считающих отстранение российских фигуристов негативным явлением

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отстранение российских фигуристов от международных стартов по-прежнему считается сдерживающим фактором для развития фигурного катания, но, как показал опрос IFORS Research, проведенный среди зрителей на этапах серии Гран-при, градус негативных оценок заметно снизился по сравнению с прошлым сезоном.

Если в сезоне-2023/24 отсутствие наших спортсменов негативно для мирового катания оценивали 85% респондентов, то сейчас эта доля упала до 72%. Похожая динамика (с 76 до 63%) наблюдается и в оценке влияния на развитие спорта внутри России.

Интерес к международным стартам среди зрителей Гран-при остается высоким: за ними следят 49% опрошенных. Большинство из этой группы (68%) активно читает новости, а 64% смотрят прямые трансляции. При этом явно выражен запрос на «скорое возвращение». Каждый третий (36%) верит, что российские фигуристы смогут выступить уже в сезоне-2026/27, 18% ждут этого через сезон. Около 37% воздерживаются от конкретных прогнозов, но общий уровень оптимизма, по данным исследования, заметно вырос за последний год.

Полностью результаты исследования мнения болельщиков читайте на сайте «СЭ».

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